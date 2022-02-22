НАТО терміново зібрало засідання щодо України

НАТО обговорить варіанти вторгнення Росії / Колаж "Сьогодні"
Світова спільнота продовжує реагувати на рішення Кремля щодо визнання сепаратистських утворень на території України. Увечері на екстрене позачергове засідання збереться Комісія НАТО-Україна.
Про це повідомляється на сайті Організації Північноатлантичного договору.
Проблема дня
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Кремля.
"Я засуджую рішення Росії про визнання ЛДНР. Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські угоди, стороною яких є Росія. Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам" , – сказав Столтенберг за кілька годин після рішення Володимира Путіна.
Низка країн – членів НАТО прийняли рішення щодо посилення своєї оборони.
Обстановка
- Під час зустрічі у Кремлі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим російський лідер заявив, що РФ не підтримує суверенітет України.
- 22 лютого Держдума Росії голосами 100% присутніх ратифікувала внесені президентом РФ Володимиром Путіним договори про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ЛДНР".
- Німеччина як відповідь на цей договір призупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2".
- Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків. Це банки "Росія", ІС Банк, Генбанк, Промзв'язокбанк, Чорноморський банк розвитку. Санкції також запроваджено щодо трьох "осіб з дуже високим рівнем доходу". За словами Бориса Джонсона, їхні активи у Великій Британії будуть заморожені.