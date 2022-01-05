Назарбаева в тюрьму! — оппозиция в Казахстане назвала свои требования

Памятники Назарбаеву падают один за другим / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Нынче требования оппозиции Казахстана, которая также принимает участие в протестах в стране, далеки от простого выполнения существующей властью экономических требований. Теперь все чаще звучит призыв отправить в тюрьму бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, который правил Казахстаном с 1991 по 2021 год.
Об этом, в частности, заявил казахский оппозиционер, один из лидеров координационных штабов Мухтар Аблязов в эфире телеканала "Украина 24".
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"Не было никогда в Казахстане свободных выборов. Наша цель – полное свержение режима Нурсултана Назарбаева. Все процессы, которые сейчас вы видите в стране, люди, которые выходят, (у них. – Ред.) единый возглас – долой Назарбаева, долой его режим! То, что он ушел якобы в отставку с позиции председателя Совета безопасности – это вранье. Он манипулирует. Его памятники, которые были установлены при его жизни, сносят. Он увидел, как при его жизни его памятники сносятся и мы постараемся при его жизни посадить его в тюрьму", – заявил в эфире Мухтар Аблязов.
Аблязов также призвал не соглашаться ни на какие переговоры с властью, а довести дело до конца.
Ситуация
- Среди протестующих в Казахстане есть первые жертвы. В городе Атырау полиция открыла огонь по людям, в результате чего один человек погиб от выстрела в голову.
- В руках протестующих оказался международный аэропорт Алматы. Сотрудники и пассажиры экстренно эвакуируются, рейсы приостановлены.
- Источники в МИД Казахстана рассказали местным журналистам, что Назарбаев готовится покинуть страну под предлогом лечения за границей. Позже появилась информация, что в районе столицы Киргизии кружит какой-то лайнер, который ранее поднялся в воздух из Алматы.
- Вечером стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и казахским – Токаевым ситуацию в Казахстане. Как известно, в 2010 году Лукашенко приютил беглого президента Киргизии Курманбека Бакиева, который был свергнут в результате цветной революции.