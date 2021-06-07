Не исключен военный ответ: США ужесточат реагирование на киберугрозы

Растущая угроза кибератак побудила администрацию Байдена занять более агрессивную позицию в отношении России, которую подозревают в укрытии преступников

Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Федеральные власти Соединенных Штатов усилили давление на компании и зарубежных противников, требуя от них борьбы с киберпреступниками. Белый дом рассматривает все варианты, включая военный ответ, в качестве мер противодействия хакерским атакам.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В частности, министр торговли США Джина Раймондо заявила в воскресенье в ответ на вопрос о возможности мер военного характера, что администрация президента Джо Байдена "изучает все варианты" для защиты страны от преступников, которые используют программы-вымогатели.

Какие именно это могут быть варианты, она не уточнила, но сказала, что этот вопрос будет в повестке встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что растущая угроза кибератак побудила администрацию Байдена занять более агрессивную позицию в отношении России, которая, как считается, укрывает некоторых преступников.

Реклама

"Мы не исключаем никаких вариантов, думая о возможной ответной реакции, последствиях или возмездии", – заявила Раймондо.

Накануне президент Байден заявил, что Вашингтон готов дать отпор на вызовы со стороны России, но США не стремятся идти на конфликт с Москвой.

Напомним, в конце мая компания Microsoft зафиксировала новую массированную кибератаку российских хакеров, которую они совершили на полторы сотни правительственных учреждений в десятках стран мира.

Что хорошего произошло за последнюю неделю, смотрите в специальном дайджесте "Сегодня. Итоги".