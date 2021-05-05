Не прошло и года. ВОЗ признала, что коронавирус передается воздушно-капельным путем

Как COVID-19 влияет на мужскую фертильность / Фото: Reuters
Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Это признали во Всемирной организации здравоохранения через год после объявления пандемии COVID-19.
Ранее этот факт не отрицали, но и не подтверждали. И только после открытого обращения вирусологов в ВОЗ заявили: инфицироваться вполне реально, если стоять в метре от больного или ближе. Тогда есть риск вдохнуть капли, содержащие вирус.
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Опасно находиться и в плохо вентилируемых и переполненных помещениях. Поэтому, чтобы избежать заражения, необходимо часто проветривать помещения и носить маски.
Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус считает, что уже в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться.
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