Нет поставкам и строительству: Daimler Truck прекращает сотрудничество с "КамАЗ"

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Производитель грузовиков из Германии Daimler Truck приостанавливает сотрудничество с производителем тяжелых грузовиков из Российской Федерации "КамАЗ".

Об этом пишет газета Handelsblatt.

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Заявление Daimler Truck

В компании заявили, что на предприятии Daimler Kamaz Rus "не будет построено ни одного грузовика для "КамАЗ". Также не будут поставлены комплектующие.

"После почти 12 лет сотрудничества Daimler Truck приостанавливает все сотрудничество с российским производителем автомобилей "КамАЗ". В результате войны на Украине в совместном предприятии Daimler Kamaz Rus не будет построено ни одного грузовика и не будут поставляться комплектующие для "КамАЗа", – отметили в компании.

При этом Mercedes-Benz, дочерним предприятием которого является Daimler Truck, думает о продаже своей 15%-ной доли в "КамАЗ".

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Санкции от Facebook

В ответ на агрессию РФ против Украины Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и заниматься монетизацией в соцсети.

"Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру", – написал в Twitter глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

В ответ Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к социальной сети в России.

Напомним, Google вслед за YouTube закрывает российским государственным СМИ инструменты для размещения рекламы.

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"В ответ на войну в Украине мы приостанавливаем монетизацию Google российских государственных СМИ на наших платформах. Мы активно следим за новыми событиями и при необходимости предпримем дальнейшие шаги", – цитирует заявление техгиганта CNN.

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