Ні поставкам та будівництву: Daimler Truck припиняє співпрацю з "КамАЗ"

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Виробник вантажівок із Німеччини Daimler Truck зупиняє співпрацю з виробником важких вантажівок із Росії "КамАЗ".
Про це пише газета Handelsblatt.
Заява Daimler Truck
У компанії заявили, що на підприємстві Daimler Kamaz Rus "не буде збудовано жодної вантажівки для "КамАЗ". Також не буде поставлено комплектуючих.
"Після майже 12 років співпраці Daimler Truck припиняє всю співпрацю з російським виробником автомобілів "КамАЗ". Внаслідок війни в Україні у спільному підприємстві Daimler Kamaz Rus не буде збудовано жодної вантажівки і не поставлятимуться комплектуючі для "КамАЗу"", – зазначили в компанії .
Водночас Mercedes-Benz, дочірнім підприємством якого є Daimler Truck, думає про продаж своєї 15%-ої частки в "КамАЗ".
Санкції від Facebook
У відповідь на агресію РФ проти України Facebook заборонив російським державним ЗМІ показувати рекламу та займатися монетизацією в соцмережі.
"Ми забороняємо російським державним ЗМІ показувати рекламу та здійснювати монетизацію на нашій платформі по всьому світу", – написав у Twitter голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер.
У відповідь Роскомнагляд почав частково обмежувати доступ до соціальної мережі у Росії.
Нагадаємо, Google слідом за YouTube закриває російським державним ЗМІ інструменти розміщення реклами.
"У відповідь на війну в Україні ми зупиняємо монетизацію Google російських державних ЗМІ на наших платформах. Ми активно стежимо за новими подіями і за необхідності зробимо подальші кроки", – цитує заяву техгіганта CNN.