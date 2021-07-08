Новые репрессии в Беларуси: в самом популярном СМИ – погром, главред задержан

Лукашенко ужесточил наказание за протесты / Фото: Reuters

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обрушил репрессии на ряд независимых изданий, причину которых официальные власти пока не называли.

Об этом сообщает TUT.by.

В частности, утром 8 июля силовики пришли с обысками в редакцию одного из самых популярных белорусских интернет-изданий – созданной в 1991 году "Нашей нивы".

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Главный редактор Егор Мартинович был задержан, бухгалтер Ольга Ракович доставлена на обыск. Также обыски проходят дома у нескольких других сотрудников, в том числе редактора Андрея Скурко. Как минимум четверо работников редакции перестали выходить на связь – об их судьбе сейчас ничего не известно.

Тем временем сайт "Нашей нивы" перестал открываться – не только в Беларуси, но и за рубежом. В Министерстве информации Беларуси подтвердили, что портал был заблокирован по требованию Генпрокуратуры из-за распространения запрещенной информации, но какой именно – не уточняется.

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Кроме того, обыски проходят и в двух региональных изданиях — "Брестской газете", которая выходит в Бресте, и Intex-Press в Барановичах, однако подробности пока неизвестны.

Это уже не первый случай давления на СМИ, которые не поддерживают режим Лукашенко в Беларуси. В мае силовики разгромили крупнейшее онлайн-издание Беларуси – TUT.by. В результате были задержаны 15 человек, связанных с изданием, а в отношении гендиректора Людмилы Чекиной, главбуха Анжелы Ассад и главреда Марины Золотовой возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Сайт издания был заблокирован, но позже продолжил работу через так называемые "зеркала".

А 5 июля белорусские власти закрыли корреспондентский пункт "Еврорадио" в Минске, который работал 11 лет. Журналисты связали это с санкциями ЕС против Беларуси.

Кроме того, мы писали об дерзком аресте оппозиционного журналиста Романа Протасевича, самолет которого перехватили ВВС Беларуси и силой заставили сесть в Минске. В ответ на это самолетам украинских авиакомпаний запретили пересекать белорусское воздушное пространство.