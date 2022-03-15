Новый день – новые санкции для России: кого США наказали на этот раз

В США 14 марта началось с ввода очередных санкций против граждан России. На этот раз список невъездных товарищей пополнили 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Что известно

В новом санкционном пакете оказались глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, а также восемь заместителей министра обороны РФ – А. Криворучко, Т. Иванов, Ю.-Б. Евкуров, Д. Булгаков, Ю. Садовенко, Н. Панков, Р. Цаликов, Г. Жидко.

Традиционно им запрещен въезд в США, а также с ними запрещено иметь деловые отношения. Обнаруженные их активы будут заморожены.

Санкционная удавка