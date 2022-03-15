Новый день – новые санкции для России: кого США наказали на этот раз

В США 14 марта началось с ввода очередных санкций против граждан России. На этот раз список невъездных товарищей пополнили 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Что известно
В новом санкционном пакете оказались глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, а также восемь заместителей министра обороны РФ – А. Криворучко, Т. Иванов, Ю.-Б. Евкуров, Д. Булгаков, Ю. Садовенко, Н. Панков, Р. Цаликов, Г. Жидко.
Традиционно им запрещен въезд в США, а также с ними запрещено иметь деловые отношения. Обнаруженные их активы будут заморожены.
Санкционная удавка
- Насколько окажется эффективным этот пакет санкций для того, чтобы остановить войну в Украине – покажет время.
- В последнего время не проходит и дня, чтобы какая-то страна не ввела какие-то санкции против Москвы. 14 марта одновременно с США свои санкции ввела Япония. Как сообщает ТАСС, здесь санкции распрострагились на 17 физических лиц, среди них — депутаты Госдумы, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и родственники бывшего председателя совета директоров банка "Россия" Юрия Ковальчука.
- Чуть ранее Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России за вероломное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Здесь удар направлен против физических и юридических лиц, причастных к войне с Украиной, также они затрагивают несколько секторов российской экономики.
- 13 марта правительство Австралии утвердило свой список россиян, против которых это государство вводит санкции за агрессию России против Украины.