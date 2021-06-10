Новый международный скандал? Литва и Польша нашли российских шпионов

В Литве в работе на Россию подозревают депутата, его разрешили арестовать, в Польше шпион уже задержан

Россия снова попалась на шпионаже

Россия угодила сразу в два новых шпионских скандала – в Литве и Польше. Сегодня литовский парламент разрешил арестовать депутата Сейма от "Согласия" Яниса Адамсона, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ.

Об этом сообщает LETA.

Адамсон работает в парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, и у него нет доступа к гостайне.

По неофициальной информации Латвийского телевидения, в документе Службы госбезопасности отмечены 43 эпизода шпионажа с участием Адамсона.

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Сам Адамсон заявил, что не имеет ни малейшего понятия, что ему инкриминируется.

Тем временем Генеральная прокуратура Польши заявила, что Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали гражданина Польши Януша Н., против которого выдвинуто обвинение в шпионаже в пользу России.

Задержание прошло в Варшаве 31 мая 2021 года

"Суд принял во внимание ходатайство прокурора и поместил подозреваемого в предварительное заключение сроком на три месяца", - говорится в сообщении.

Ранее Германия обвинила Россию в шпионаже.