Нуланд обсудит с ЕС и НАТО итоги встречи Байдена и Путина

Цель визита в Брюссель – освещение сотрудничества США и ЕС по широкому кругу вопросов, включая решение сложных внешнеполитических задач

Фото: ntvmsnbc.com

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд 17-18 июня обсудит в Брюсселе с представителями Евросоюза и НАТО, прошедшие между ними саммиты, а также итоги встречи в Женеве президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

"После поездки президента Байдена в Брюссель заместитель госсекретаря Нуланд встретится с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ и членами Североатлантического совета. Заместитель госсекретаря также встретится с генеральным секретарем Европейской службы внешних связей Стефано Саннино", – сообщили в Госдепе.

Отмечается, что цель встреч – освещение сотрудничества США и ЕС по широкому кругу вопросов, включая решение сложных внешнеполитических задач

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Кроме того, Виктория Нуланд в Брюсселе примет участие по видеосвязи в международной конференции по безопасности Globsec Bratislava Forum 2021.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что реальные результаты его встречи с главой Кремля Владимиром Путиным станут понятны по меньшей мере через шесть месяцев, но в целом оценил саммит позитивно.

Как прошла встреча Байдена и Путина и о чем говорили президенты, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":