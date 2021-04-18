Обиделись на правду. РФ после провала своих шпионов отомстила Чехии высылкой 20 дипломатов

Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МИД РФ.

Все дипломаты должны покинуть территорию РФ до конца суток 19 апреля.

Таким образом Россия ответила на высылку 18 российских дипломатов из Чехии. Ранее в МИД РФ анонсировали ответ на "враждебный" шаг властей республики, традиционно открестившись от всех обвинений чешских властей.

Вспомнили и о США. Якобы "в стремлении угодить" Вашингтону "на фоне недавних американских санкций" Чехия и решила выслать российских дипломатов.

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Как сообщал сайт "Сегодня", 17 апреля чешские власти заявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов Главного разведывательного управления (ГРУ) и Службы внешней разведки (СВР) РФ под дипломатическим прикрытием.

В Чехии считают, что они в том числе причастны ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны. Речь идет об инциденте, который произошел 16 октября 2014 года и в результате которого погибли два человека.

Подробнее о шпионском скандале в Чехии с участием россиян читайте в нашем материале Спецслужбы РФ снова попали в скандал – что известно о подрыве складов в Чехии и при чем здесь Украина.