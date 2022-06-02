Россия начала ядерные учения. Будет ли атомная война?

Одним из наибольших комплексов Путина является "комплекс Карибского кризиса". Фото: коллаж "Сегодня"

После требований остановить поставки западного оружия в Украину и намеков на возможность применения стратегического оружия, Россия 1 июня начала проводить учения с новейшими комплексами для запуска ядерных ракет "Ярс". Сайт "Сегодня" выяснил, с какой целью армия РФ проводит учебные маневры и существует ли реальная угроза Третьей мировой, ядерной, войны.

Вывод ракетных комплексов на позиции

В Ивановской области России 1 июня 2022 стартовали военные учения боевого патрулирования автономных пусковых установок стратегических комплексов "Ярс" (ядерная ракета сдерживания). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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Отмечается, что к военным учениям привлечены около тысячи военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники.

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", – говорится в сообщении.

Маневры установок "Ярс" проводит Тейковское соединение РВСН. РВСН – род войск вооруженных сил РФ, предназначенный для ядерного сдерживания возможной агрессии потенциального противника.

В России стартовали военные учения пусковых установок стратегических комплексов "Ярс" / Фото: Wikipedia

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"Ярс" – российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Тактико-технические характеристики "Ярса" не раскрываются, но известно, что он способен поражать цели на дальности до 11 тысяч км.

Почему Россия начала "ядерные учения" во время войны с Украиной

Политолог Вадим Карасев считает, что, организовав ядерные учения, Россия начала игру на повышение ставок.

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"Россия демонстрирует Украине и миру новый вид стратегического вооружения с дальностью стрельбы – 11 тысяч км. Это предупреждение, что если Запад не прекратит поставлять украинской армии самые современные РСЗО и системы ПВО, а тем более, если решит передать ВСУ дальнобойные ракеты, тогда Россия будет готова перевести боевые действия из локальных (на территории Украины) в глобальные (Европа и США), вплоть до нанесения удара по центрам принятия решений в западных странах ядерным оружием, таким как "Ярс", – говорит "Сегодня" Карасев.

К слову ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в США Анатолий Антонов заявляли, что в случае поставок в Украину американских систем залпового огня (РСЗО), российские города окажутся под угрозой обстрела из приграничных районов и это станет "шагом к неприемлемой эскалации".

Сергей Лавров: "Поставка дальнобойных вооружений будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации" / Фото: МИД России

Масла в огонь подлили и российские пропагандистские СМИ.

"Путин не может потерпеть поражение, потому что, извините, – ядерная держава. Если ВСУ обстреляют территорию России из американской РСЗО, если под обстрел попадет атомная электростанция или крупный город, то Россия нанесет ответный удар по США, и плевать на "пятую статью" (устава НАТО, по которой вооруженное нападение на одно из государств Альянса считается нападением на всех). Ведь в этом случае американцы будут нести прямую ответственность за нападение украинцев на Россию", – заявил скандальный телеведущий Владимир Соловьев.

Шантаж или реальная угроза

По мнению Карасева, Россия сейчас шантажирует Запад, размахивая ядерными ракетами. Однако США и Европа относятся к угрозе ядерной атаки России со всей серьезностью.

"Запад не хочет, чтобы война в Украине вышла за пределы нашей страны и перебросилась на его территорию. Тем более там не хотят допустить начала ядерной войны", – говорит нам Карасев.

Экс-замглавы Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко также считает, что проведение Россией ядерных учений является элементом давления на руководство Украины и ее западных союзников..

"На Западе сейчас активировались пророссийские политики. В ЕС Украине постоянно ставят палки в колеса. Где-то играют роль национальные интересы, где-то личные, где-то российские деньги. Сейчас Россия кладет на стол очередной козырь в виде ядерного оружия", – говорит "Сегодня" Романенко.

В то же время генерал не исключает, что Россия может перейти от угроз к действиям.

"Ранее Зеленский говорил, что если Путин будет загнан в угол, он сможет нажать "красную кнопку". К тому же то, что Россия "проводила учения" перед нападением на Украину, свидетельствует, что "ядерные учения" так же могут трансформироваться в реальную войну", – говорит Романенко.

Игорь Романенко: "ядерные учения" могут трансформироваться в реальную войну. Фото: Facebook

Отметим, что ядерное оружие называют также "оружием сдерживания". Принцип такой: если у тебя есть ядерное оружие, то другие страны остерегутся на тебя нападать. Это понятно.

Но у принципа ядерного сдерживания есть обратная сторона. Если ты первым применил ядерное оружие – в том числе против государств, таковым не располагающих, то остальные ядерные державы просто обязаны ударить в ответ. Почему?

А потому что если они промолчат, применение ядерного оружия станет неконтролируемым. Допустим, Путин ударил по Украине, и ему это сошло с рук. Запад опять промолчал.

Тогда Путин может продолжать. Он ударит по европейским странам, например, по Польше. Запад опять смолчит?

Увидев, что России все сошло с рук, Китай нанесет ядерный удар по Тайваню. Израиль – по Ирану. Северная Корея по Южной. Индия по Афганистану или наоборот...

Последствия этих вроде бы локальных конфликтов будут губительны для мира в целом. Поэтому ядерные державы утверждают, что обязательно ударят по тому, кто решится применить ядерное оружие первым.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал важное заявление относительно вероятного применения ядерного оружия Россией.

"В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести удар в ответ", – отметил Джонсон.

Борис Джонсон: "В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право нанести удар в ответ". Фото: Facebook

Вадим Карасев считает, что Путин не пойдет дальше шантажа, понимая, к каким масштабным и трагическим последствием приведет нажатие "красной кнопки". По мнению эксперта, США также не заинтересованы в третьей мировой и ядерной войне.

"Ядерные ракеты так и останутся "оружием сдерживания", красные линии не будут пересечены Россией и США, а война в Украине без дальнобойных американских ракет скорее всего не выйдет за границы страны. В этом не заинтересованы ни Москва, ни Вашингтон", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Ядерные ракеты так и останутся "оружием сдерживания". Фото: Facebook

Какое ядерное оружие есть у РФ и США

По данным МИД России, по состоянию на 2021 год, суммарное количество стратегических наступательных вооружений составляло:

Россия:

517 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на суше, на подлодках и тяжелых бомбардировщиках;

1 456 единиц боезарядов для развернутых МБР;

767 неразвернутых ракет и бомбардировщиков.

США:

651 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на суше, на подлодках и тяжелых бомбардировщиках;

1 357 боезарядов для развернутых МБР;

800 неразвернутых ракет и бомбардировщиков.

В МИД РФ также сообщали, что договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, предполагает, что страны могут иметь 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также 1 550 боезарядов для них. Кроме того, на вооружении армий РФ и США могут быть 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Угроза ядерного удара