Очередные "хлопки". В Белгороде прогремели мощные взрывы (видео)

В Белгороде начался пожар. Фото: коллаж "Сегодня"
В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы. Все подробности сейчас выясняются. Но уже известно, что есть погибшие, раненые и разрушения.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".
Что известно?
Губернатор области заявил о 3 погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов.
"Причины произошедшего выясняются, вероятно, сработало ПВО", — написал он.
К слову, город находится в 60 км от украинской границы.
Взрывы в России
- 1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.
- В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.
- В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.
- Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.
- Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.
Ранее мы рассказывали, что в Белгороде снова неспокойно – в небе летают огненные шары и слышны взрывы.