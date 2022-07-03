Нові "хлопки". У Бєлгороді пролунали потужні вибухи (відео)

У Бєлгороді почалася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"
У Бєлгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи. Усі подробиці зараз з'ясовуються. Але вже відомо, що є загиблі, поранені та руйнування.
Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".
Що відомо?
Губернатор області заявив про 3 загиблих, 4 поранених та часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків.
"Причини того, що сталося, з'ясовуються, ймовірно, спрацювало ППО", – написав він.
До речі, місто розташоване за 60 км від українського кордону.
Вибухи у Росії
- 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.
- У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають інформації про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
- У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.
- Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.
- Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.
Раніше ми розповідали, що у Бєлгороді знову неспокійно – у небі літають вогняні кулі та чути вибухи.