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Нові "хлопки". У Бєлгороді пролунали потужні вибухи (відео)

Софія Ковнір
3 липня, 07:20
Губернатор області заявив про загиблих, поранених та руйнування

У Бєлгороді почалася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У Бєлгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи. Усі подробиці зараз з'ясовуються. Але вже відомо, що є загиблі, поранені та руйнування.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Що відомо?

Губернатор області заявив про 3 загиблих, 4 поранених та часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків.

"Причини того, що сталося, з'ясовуються, ймовірно, спрацювало ППО", – написав він.

До речі, місто розташоване за 60 км від українського кордону.

Вибухи у Росії

  • 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.
  • У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають інформації про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
  • У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.
  • Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.
  • Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

Раніше ми розповідали, що у Бєлгороді знову неспокійно – у небі літають вогняні кулі та чути вибухи.