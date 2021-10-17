Один погибший и несколько раненых. В США произошла стрельба в университете

Кто открыл огонь — неизвестно/Коллаж: Сегодня

В штате Луизиана произошла стрельба на территории Государственного университета Грэмблинга. В результате погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

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Что известно

В учебном заведении проходила встреча выпускников, пока не произошло несколько выстрелов. Некоторые люди получили ранения, в частности, один из студентов, которому на месте инцидента оказали медицинскую помощь. Еще один человек, не являющийся студентом, скончался от ранения на месте.

"В момент инцидента в столовой проходило мероприятие, посвященное встрече выпускников. Все присутствующие спрятались на месте и были отпущены, как только полиция университета дала добро", — прокомментировал представитель университета.

Стрелок неизвестен

По словам представителя университета, виновник инцидента в настоящее время не установлен. Полиция штата Луизиана ведет активное расследование.

Еще одна стрельба

20 сентября в университете Перми произошла стрельба. В результате инцидента погибли и пострадали люди. Известно, что стрелок — 18-летний Тимур Бекмансуров. Парень давно планировал устроить стрельбу в учебном заведении.

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