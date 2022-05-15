Официально: Швеция подаст заявку в НАТО после 200 лет нейтралитета

Магдалена Андерссон объявила о поддержке вступления в НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 15 мая объявила о решении властей страны подать заявку о вступлении в НАТО. Таким образом, страна отказывается от нейтралитета, продолжавшегося более 200 лет. Ранее об аналогичном решении сообщила Финляндия.

Во время пресс-конференции в воскресенье Андерссон отметила, что правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции считает вступление в НАТО "лучшим для Швеции и безопасности шведского народа", передает CNN.

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По ее словам, решение было принято после тщательного рассмотрения. Премьер-министр отметила, что это решение меняет позицию, которую страна занимала в течение 200 лет.

"Военная политика нейтралитета послужила нам хорошо. Но наш анализ показывает, что она не будет служить нам в будущем", – заявила Андерссон.

Премьер-министр сказала, что страна должна приспособиться к новой реальности.

"Существует разделение до и после 24 февраля 2022 года. Европа, Швеция и шведский народ живут в новой, опасной реальности. Европейский порядок безопасности, на котором Швеция основывала свою политику безопасности на протяжении столетий, сейчас находится под ударом", – сказала она.

Ранее в воскресенье Социал-демократическая партия Швеции опубликовала заявление, что страна должна работать над подачей заявки на вступление в НАТО. В случае удовлетворения заявки НАТО власти страны выступают против размещения ядерного оружия и постоянных баз на территории Швеции.

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В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "двери НАТО открыты" для Швеции и Финляндии.

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