Офіційно: Швеція подасть заявку до НАТО після 200 років нейтралітету

Магдалена Андерссон оголосила про підтримку вступу до НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон 15 травня оголосила про рішення влади подати заявку про вступ до НАТО. Таким чином країна відмовляється від нейтралітету, що тривав понад 200 років. Раніше про аналогічне рішення повідомила Фінляндія.

Під час пресконференції в неділю Андерссон зазначила, що керівна Соціал-демократична робітнича партія Швеції вважає вступ до НАТО "найкращим для Швеції та безпеки шведського народу", передає CNN.

Реклама

За її словами, рішення було ухвалено після дуже ретельного розгляду. Прем'єр-міністр зазначила, що це рішення змінює позицію, яку країна займала протягом 200 років.

"Військова політика нейтралітету послужила нам добре. Але наш аналіз показує, що вона не буде служити нам у майбутньому", – заявила Андерссон.

Прем'єр-міністр сказала, що країна повинна пристосуватися до нової реальності.

"Існує розподіл до і після 24 лютого 2022 року. Європа, Швеція і шведський народ живуть у новій, небезпечній реальності. Європейський порядок безпеки, на якому Швеція ґрунтувала свою політику безпеки протягом століть, тепер перебуває під ударом", – сказала вона.

Раніше в неділю Соціал-демократична партія Швеції опублікувала заяву про те, що країна повинна працювати над поданням заявки на вступ до НАТО. У разі задоволення заявки Альянсом влада країни виступає проти розміщення ядерної зброї та постійних баз на території Швеції.

Реклама

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "двері НАТО відкриті" для Швеції та Фінляндії.

Росія погрожує Фінляндії та Швеції через НАТО