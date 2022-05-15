Після розмови з Путіним, Фінляндія остаточно вирішила вступати до НАТО

Керівництво країни на спеціальній пресконференції оголосило про історичне рішення

Саулі Нійністе після розмови з Володимиром Путіним оголосив, що Фінляндія подасть заявку до НАТО. / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Фінляндії 15 травня офіційно оголосила, що країна подає заявку про приєднання до НАТО.

Відповідну заяву зробили на прес-конференції президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністр Санна Марін, пише The Guardian.

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"Фінляндія подає заявку на членство в НАТО. Захищена Фінляндія народжується як частина стабільного, сильного та відповідального північного регіону. Ми отримуємо безпеку, і ми також поділяємо її", – заявив Нійністе.

Прем'єр-міністр Санна Марін повідомила, що тепер пропозиція буде надіслана до парламенту для ратифікації.

"Наше рішення є історичним. Як член НАТО ми також нестимемо відповідальність за безпеку альянсу в цілому", – сказала вона.

Санна Марін и Саулі Нійністе

Очікується, що пропозиція щодо членства в НАТО буде подана фінському парламенту для ратифікації у понеділок. Таким чином, Альянс може розпочати розгляд заявки вже наступного тижня.

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