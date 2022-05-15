У МЗС Фінляндії назвали термін подання заявки на членство в НАТО

Фінляндія готується до "традиційних військових загроз" Росії у відповідь свої дії

У МЗС Фінляндії озвучили термін подання заявки на членство в НАТО. Колаж "Сьогодні"

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, найімовірніше, заявку на членство в НАТО 18 травня.

Про це пише Aftonbladet.

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"Це буде наш посол НАТО в Брюсселі, який зробить це фізично, ймовірно, у середу. Потім, якщо розпочнуться переговори з НАТО, ними займуться делегації на чолі з міністерством закордонних справ та міністерством оборони", – сказав він.

За його словами, Фінляндія готується до традиційних військових загроз Росії у відповідь на свої дії.

Що сталося

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна не може позитивно оцінити плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до Альянсу, тому що в цих країнах знаходять притулок представники курдських формувань, які вважаються в Туреччині терористичними. Йдеться насамперед про "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

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