Оккупационные власти "прокололись" на очередном фейке

Сергей Кириенко посетил шахту на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера появилась информация, что первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко побывал в забое на одной из крупнейших шахт "ДНР". Свое посещение они подкрепили фотографией. Но то, что изображено на фото, окружающая обстановка, полностью опровергает нахождение именно в забое.

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Во-первых, лица всех присутствующих идеально чистые, что в условиях угольного забоя и прочих горных выработок выглядит нереальным. Во-вторых, на фото заметно, что вокруг есть такое пространство, которого практически нет в забое.

По нашей просьбе это фото проанализировал Юрий Белуха – уважаемый в Украине шахтер с многолетним стажем, имеющий награды, побывавший в свое время на многих шахтах страны. Сейчас Юрий Никитович трудится в профсоюзе работников угольной промышленности Украины. Сомнительное фото он проанализировал вместе с Валерием Шепелевичем, который заведует отделом по охране труда.

"Так вот, по нашему мнению, фото сделано либо в руддворе (территория находится возле шахтного ствола, как правило, там нет такого скопления угольной пыли как в забое – Авт.) либо в трансформаторной камере. Но фото точно сделано не в забое и не в горной выработке! Они там изображены чистыми и блестящими. Скорее всего, фото было сделано сразу после того, как они спустились и зашли в камеру. Это может быть и камера, где находится стволовой (рабочий шахты, отвечающий за спуск-подъем людей и грузов в шахту и на поверхность – Авт.). То есть, фото однозначно сделано не в забое", – сказал нам Белуха.

По его словам, фото, скорее всего, сделано на шахте "Комсомолец Донбасса", где ему, Белухе, приходилось бывать. Она действительно является одной из крупнейших на оккупированной территории Донбасса.

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Ранее мы писали о том, что первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко всерьез нацелился стать преемником Владимира Путина.