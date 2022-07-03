А пил на обличчях – де? Пушилін "проколовся" на фейку про першого заступника голови АП Путіна в "ДНР"

Сергій Кирієнко відвідав шахту на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін попався на черговому фейку. У суботу, 2 липня, з'явилася інформація, що перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко побував у вибої на одній з найбільших шахт "ДНР". Візит Пушилін підкріпив фотографією. Але те, що зображено на фото, навколишнє оточення, повністю спростовує перебування саме у вибої.

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По-перше, обличчя всіх присутніх ідеально чисті, що в умовах вугільного вибою та інших гірничих виробок виглядає нереальним. По-друге, На фото помітно, що навколо є такий простір, якого практично немає у вибої.

На наше прохання це фото проаналізував Юрій Бєлуха – шанований в Україні шахтар з багаторічним стажем, який має нагороди, який свого часу побував на багатьох шахтах країни. Нині Юрій Микитович працює у профспілці працівників вугільної промисловості України. Сумнівне фото він проаналізував разом з Валерієм Шепелевичем, який завідує відділом з охорони праці.

"Так ось, на нашу думку, фото зроблено або в руддворі (територія знаходиться біля шахтного ствола, зазвичай там немає такого скупчення вугільного пилу, як у вибої. – Авт.), або в трансформаторній камері. Але фото точно зроблено не у вибої і не у гірничій виробці! Вони там зображені чистими і блискучими. Швидше за все, фото було зроблено відразу після того, як вони спустилися і зайшли в камеру. Це може бути і камера, де перебуває стволовий (робітник шахти, що відповідає за спуск-підйом людей і вантажів у шахту і на поверхню. – Авт.). Тобто фото однозначно зроблено не у вибої", – сказав Бєлуха.

За його словами, фото, найімовірніше, зроблено на шахті "Комсомолець Донбасу", де йому, Бєлусі, доводилося бувати. Вона справді є однією з найбільших на окупованій території Донбасу.

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Раніше ми писали про те, що перший заступник глави Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко всерйоз націлився стати наступником Володимира Путіна.