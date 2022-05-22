Оккупанты разграбили собственную армию в Приднестровье — Марченко

Марченко рассказал, как российские военные разграбили собственное имущество / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия разграбляет собственную армию. Оказалось, что в непризнанном Приднестровье разворовали всю технику и средства. Об этом рассказал председатель Одесской ОВА Максим Марченко.

В Приднестровье оккупанты получили задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе, однако все средства и техника, как оказалось, исчезли.

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"Но кажется, что за много лет пребывания в Приднестровье все, что российские войска там сделали, — пропили все остатки российской военной техники и аппаратуры. Восстанавливать там уже нечего и нечем. При этом по документам все запчасти были в наличии. Поэтому очередные потуги россиян обострить ситуацию в регионе были разрушены из-за коррупции и халатности местных начальников. Желаем им и далее разваливать свою армию изнутри", — сказал Марченко.

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