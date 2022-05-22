Окупанти пограбували власну армію у Придністров'ї — Марченко

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Росія грабує власну армію. Виявилося, що у невизнаному Придністров'ї розікрали всю техніку та засоби. Про це розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко.

У Придністров'ї окупанти отримали завдання відновити військовий аеродром та техніку в Тирасполі, проте всі засоби та техніка, як виявилося, зникли.

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"Але здається, що за багато років перебування в Придністров'ї все, що російські війська там зробили, — пропили всі залишки російської військової техніки та апаратури. Відновлювати там уже нічого і нічим. При цьому за документами всі запчастини були в наявності. Тому чергові потуги росіян загострити ситуацію в регіоні було зруйновано через корупцію та недбалість місцевих начальників. Бажаємо їм і надалі розвалювати свою армію зсередини", — сказав Марченко.

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