Олигарх Абрамович ответит перед США за грехи Путина

США обвинили российского олигарха Абрамовича в нарушении санкций. Фото: коллаж "Сегодня"

США получили ордер на арест двух самолетов российского миллиардера Романа Абрамовича из-за предполагаемого нарушения санкций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, обнародованные офисом прокурора США Демиана Уильямса.

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Что известно?

В понедельник судья магистрата США Сара Л. Кейв подписала ордер на арест Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER. Стоимость самолетов в сумме превышает 400 миллионов долларов.

Отмечается, что Абрамовича нет в списке российских олигархов, против которых США ввели санкции из-за войны в Украине, но Министерство торговли утверждает, что он нарушил санкции, реэкспортировав самолет в Россию без необходимой лицензии. Согласно свидетельству Федерального бюро расследований, Dreamliner находится в Дубае с марта, в то время как Gulfstream с тех пор находится в Москве.

По словам чиновников, преследование самолетов Абрамовича было возможным, поскольку санкции запрещают экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны самолетов американского производства без лицензии.

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"Российские олигархи помогли создать среду, позволившую России вести смертельную войну в Украине. Захват их ценного имущества, включая эти два самолета, — это лишь один из способов привлечения к ответственности тех, кто нарушает законы США и поддерживает Россию в ее попытке завоевать суверенную нацию", – сказал в заявлении помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрискол.

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