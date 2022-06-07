Олігарх Абрамович відповість перед США за гріхи Путіна

США звинуватили російського олігарха Абрамовича у порушенні санкцій. Фото: колаж "Сьогодні"

США отримали ордер на арешт двох літаків російського мільярдера Романа Абрамовича через порушення санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи, які оприлюднив офіс прокурора США Деміан Вільямс.

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Що відомо?

У понеділок суддя магістрату США Сара Л. Кейв підписала ордер на арешт Boeing 787-8 Dreamliner та Gulfstream G650ER. Вартість літаків у сумі перевищує 400 мільйонів доларів.

Зазначається, що Абрамовича немає у списку російських олігархів, проти яких США запровадили санкції через війну в Україні, але Міністерство торгівлі стверджує, що він порушив санкції, реекспортувавши літак до Росії без необхідної ліцензії. За свідченням Федерального бюро розслідувань, Dreamliner знаходиться в Дубаї з березня, в той час як Gulfstream з тих пір перебуває в Москві.

За словами чиновників, переслідування літаків Абрамовича було можливе, оскільки санкції забороняють експорт, реекспорт або передачу всередині країни літаків американського виробництва без ліцензії.

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"Російські олігархи допомогли створити середовище, яке дозволило Росії вести смертельну війну в Україні. Захоплення їх цінного майна, включаючи ці два літаки, — це лише один із способів притягнення до відповідальності тих, хто порушує закони США та підтримує Росію у її спробі завоювати суверенну націю", – сказав у заяві помічник директора ФБР Майкл Дж. Дріскол.

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