Omicron расползается по Европе – появились первые рекомендации

Новый штамм коронавируса захватывает все новые страны / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за появления нового штамма коронавируса Omicron, который более устойчив к вакцинам, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний порекомендовал правительствам ввести бустерную дозу для лиц в возрасте 40 лет и старше.

Об этом говорится в рекомендациях Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, разработанных в связи с выявлением Omicron, сообщается на сайте Центра.

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Данные о выявленных заразившихся новым штаммом, собранные за месяц / Данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний

Рекомендации

Европейцы пока разработали несколько рекомендаций, которые, по их мнению, должны сдержать распространение более опасного штамма.

Эксперты рекомендуют:

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избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения;

расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19;

странам Евросоюза рассмотреть возможность введения бустерной дозы для лиц в возрасте 40 лет и старше (начать с наиболее уязвимых категорий, а затем прививать взрослых в возрасте от 18 лет).

Что происходит в Европе