"Омикрон" уже в 12 странах Европы – сколько выявлено больных

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За первую неделю после выявления нового штамма коронавируса "Омикрон" в Европе зафиксировано 57 случаев заболевания штаммом COVID-19.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

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Карта "Омикрона"

По данным Центра, "Омикрон" уже есть в 12 европейских странах. Болезнь протекает у пациентов бессимптомно и легко.

"До настоящего времени тяжелых случаев заболевания или смертей не наблюдается", – приводит Bloomberg слова представителей ECDC.

По данным CNN, в целом в мире "Омикрон" выявлен уже в 19 странах:

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Австралия: 6 случаев

Австрия: 1 случай

Бельгия: 1 случай

Ботсвана: 19 случаев

Канада: 3 случая

Чехия: 1 случай

Дания: 2 случая

Франция: 1 случай (на острове Реюньон)

Германия: 4 случая

Гонконг: 3 случая

Израиль: 2 случая

Италия: 4 случая

Япония: 1 случай

Нидерланды: 14 случаев

Португалия: 13 случаев

Южная Африка: 77 случаев

Испания: 1 случай

Швеция: 1 случай

Великобритания: 14 случаев

Ранее исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук заявила, что ее ведомство при необходимости будет готово за три-четыре месяца рассмотреть заявки на вакцины, модифицированные под штамм "Омикрон".

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