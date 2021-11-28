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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Omicron расползается по Европе – появились первые рекомендации

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 ноября, 11:11
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В странах Европы рассматривают вариант бустерной дозы и нового локдауна
Новый штамм коронавируса захватывает все новые страны / Коллаж "Сегодня"
Новый штамм коронавируса захватывает все новые страны / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за появления нового штамма коронавируса Omicron, который более устойчив к вакцинам, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний порекомендовал правительствам ввести бустерную дозу для лиц в возрасте 40 лет и старше.

Об этом говорится в рекомендациях Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, разработанных в связи с выявлением Omicron, сообщается на сайте Центра.

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Данные о выявленных заразившихся новым штаммом, собранные за месяц / Данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний
Данные о выявленных заразившихся новым штаммом, собранные за месяц / Данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний

Рекомендации

Европейцы пока разработали несколько рекомендаций, которые, по их мнению, должны сдержать распространение более опасного штамма.

Эксперты рекомендуют:

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  • избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения;
  • расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19;
  • странам Евросоюза рассмотреть возможность введения бустерной дозы для лиц в возрасте 40 лет и старше (начать с наиболее уязвимых категорий, а затем прививать взрослых в возрасте от 18 лет).

Что происходит в Европе

  • В Великобритании выявлены двое людей, заразившихся Omicron. Как сообщает Би-Би-Си, в субботу на экстренной пресс-конференции премьер-министр Борис Джонсон объявил о временном (пока на три недели) ужесточении противоэпидемических мер. Теперь все прибывающие из любой зарубежной страны должны будут сдавать ПЦР-тесты и самоизолироваться до получения отрицательного результата.
  • В Германии Национальная академия наук "Леопольдина" рекомендовала в ближайшие дни вернуть в страну ограничения на социальные контакты – объявить локдаун.
  • Австрия стала первой страной в ЕС, в которой вакцинация от коронавируса стала обязательной для всех граждан. Также в стране вводится полный национальный локдаун.
  • В Чехии с 26 ноября введен режим чрезвычайного положения в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом. Власти ввели его предварительно на месяц.

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