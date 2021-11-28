Omicron розповзається Європою – з'явилися перші рекомендації

У країнах Європи розглядають варіант бустерної дози та нового локдауну

Новий штам коронавірусу захоплює все нові країни / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Через появу нового штаму коронавірусу Omicron, який більш стійкий до вакцин, Європейський центр із профілактики та контролю захворювань порекомендував урядам ввести бустерну дозу для осіб віком 40 років та старше.

Про це йдеться у рекомендаціях Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, розроблених у зв'язку з виявленням Omicron та розміщенних на сайті Центру.

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Дані про виявлених хворих на новий штам, зібрані за місяць / Дані Європейського центру з профілактики та контролю захворювань

Рекомендації

Європейці поки що розробили кілька рекомендацій, які, на їхню думку, мають стримати поширення більш небезпечного штаму.

Експерти рекомендують:

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уникати поїздок до районів, де виявлено випадки зараження;

розширювати тестування та відстежувати контакти хворих на COVID-19;

країнам Євросоюзу розглянути можливість введення бустерної дози для осіб віком 40 років і старше (почати з найбільш уразливих категорій, а потім вакцинувати дорослих віком від 18 років).

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