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Omicron розповзається Європою – з'явилися перші рекомендації

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 листопада, 11:11
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У країнах Європи розглядають варіант бустерної дози та нового локдауну
Новий штам коронавірусу захоплює все нові країни / Колаж "Сьогодні"
Новий штам коронавірусу захоплює все нові країни / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Через появу нового штаму коронавірусу Omicron, який більш стійкий до вакцин, Європейський центр із профілактики та контролю захворювань порекомендував урядам ввести бустерну дозу для осіб віком 40 років та старше.

Про це йдеться у рекомендаціях Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, розроблених у зв'язку з виявленням Omicron та розміщенних на сайті Центру.

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Дані про виявлених хворих на новий штам, зібрані за місяць / Дані Європейського центру з профілактики та контролю захворювань
Дані про виявлених хворих на новий штам, зібрані за місяць / Дані Європейського центру з профілактики та контролю захворювань

Рекомендації

Європейці поки що розробили кілька рекомендацій, які, на їхню думку, мають стримати поширення більш небезпечного штаму.

Експерти рекомендують:

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  • уникати поїздок до районів, де виявлено випадки зараження;
  • розширювати тестування та відстежувати контакти хворих на COVID-19;
  • країнам Євросоюзу розглянути можливість введення бустерної дози для осіб віком 40 років і старше (почати з найбільш уразливих категорій, а потім вакцинувати дорослих віком від 18 років).

Що відбувається у Європі

  • У Великій Британії виявлено двох людей, які заразилися Omicron. Як повідомляє Бі-Бі-Сі, у суботу на екстреній пресконференції прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про тимчасове (поки на три тижня) посилення протиепідемічних заходів. Тепер всі, хто прибуває з будь-якої країни, повинні будуть складати ПЛР-тести і самоізолюватися до отримання негативного результату.
  • У Німеччині Національна академія наук "Леопольдіна" рекомендувала найближчими днями повернути до країни обмеження на соціальні контакти – оголосити локдаун.
  • Австрія стала першою країною в ЄС, в якій вакцинація від коронавірусу стала обов'язковою для всіх громадян. Також у країні вводиться повний національний локдаун.
  • У Чехії з 26 листопада запроваджено режим надзвичайного стану у зв'язку з високою захворюваністю на коронавірус. Влада ввела його попередньо на місяць.

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