ООН обвинит россиян в убийствах и грабежах в ЦАР на следующей неделе – NYT

Новое расследование о преступлениях российских "военных советников" основывается на фотодоказательствах и показаниях очевидцев

Российские "советники" в ЦАР и доклад ООН / коллаж "Сегодня"

Организация Объединенных Наций намерена на следующей неделе обнародовать доклад с обвинениями российских наемников, дислоцированных в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в убийствах мирных жителей, грабежах, поджегах и пытках.

Об этом сообщает The New York Times.

В отчете рабочей группы Совета Безопасности ООН, который имеется у издания, тщательно задокументированы преступления россиян, которые под видом безоружных военных советников принимали активное участие в вооруженных действиях на стороне правительственных войск ЦАР.

Нарушения со стороны российских наемников и правительственных войск "включали случаи чрезмерного применения силы, неизбирательные убийства, захват школ и крупномасштабные грабежи, в том числе гуманитарных организаций", цитирует издание отчет ООН.

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Отмечается, что расследование, основывается на фотографических доказательствах и конфиденциальных показаниях свидетелей, в том числе местных чиновников.

"Российские боевики не только совершали злодеяния, но и обосновались в крупных горнодобывающих центрах страны с большими запасами алмазов", - также сообщило издание со ссылкой на отчет ООН.

По информации организации, в стране действовало по меньшей мере 2,1 тыс. так называемых военных инструкторов из России.

Доклад охватывает январь-февраль 2021 года, когда правительственные войска вели контрнаступление на позиции повстанцев в нескольких городах.