Українська
$ 27
32,71
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Казни, поджоги и убийства гражданских: новое расследование преступлений россиян в ЦАР

15 июня 2021 20:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В городе Бамбари российские наемники расстреляли людей, в том числе детей, прямо в мечети, а в другом населенном пункте ограбили и сожгли десятки домов

Российские наемники, которые участвуют в военных действиях в Центральноафриканской Республике (ЦАР) на стороне правительственных сил, вероятно, причастны к убийствам и грабежам мирного населения, о чем свидетельствуют в том числе местные жители.

Реклама

Соответствующее расследование, проведенное совместно с исследовательской группой The Sentry, публикует СNN.

В конце 2020 года правительственная армия ЦАР (FACA) при поддержке российских "военные инструкторов", в том числе из ЧВК "Вагнера", во время очередного витка гражданской войны в стране отразила атаки повстанцев на столицу и перешла в контрнаступление. Одна из частей расследования касается захвата города Бамбари, жители которого жалуются на военные преступления россиян.

Так, одна из жительниц города рассказала, что она пыталась спрятаться с детьми в мечети, когда услышала стрельбу, но вместо убежища десятки людей нашли там смерть от рук "русских и FACA".

Тогда российские наемники при поддержке как минимум одного боевого вертолета атаковали окрестности, охотясь на повстанцев, но, по многочисленным свидетельствам, фактически вели беспорядочный огонь по мирным жителям, многие из которых прятались в мечети Аль-Таква. Тогда погибло погибло, по разным данным, от 12 до 20 человек.

Реклама

"Это были русские и FACA... В мечети не было ни одного повстанца. Они убили только мирных граждан. Не было ни одного мертвого повстанца на земле, они убили наших детей", – рассказала Фатума.

Раненые в тот день рассказывают, что они не могли даже обратиться в больницу, поскольку она была заблокирована солдатами.

Не пропусти!
Победить Германию французам помог антирекорд: постарался Хуммельс
Хуммельс забивает гол в свои ворота

Еще одна женщина рассказала, что ее 15-летнего сына и мужа убили люди, стрелявшие с вертолета. .

Согласно отчету миротворческих сил ООН в ЦАР, в Бамбари правительственная армия и поддерживающие ее россияне "могли совершать военные преступления, особенно казни мирных жителей и других лиц, которые не принимали участие в боевых действиях". В частности, россиян подозревают "в применении чрезмерной силы и обстреле защищенных объектов, таких как мечеть и лагеря для перемещенных лиц".

Кроме того, СNN удалось получить видеозапись с беспилотника ООН, на которой видно, как сжигали дома в деревне недалеко от города Босангоа, об этом также говорится и в отчете ООН.

Реклама

Также есть информация, что в марте этого года российские наемники застрелила старейшину деревни недалеко от Бамбари – якобы из-за поддержки повстанцев – и подожгли 60 домов, до этого ограбив местные домохозяйства.

Напомним, в феврале американская разведка заподозрила, что наемники российской частной военной компании "Вагнер" в Ливии не намерены покидать эту страну, несмотря на соглашение о постоянном перемирии.

Мы также писали, что в ЦАР при взрыве самодельного взрывного устройства погибли трое наемников из российского частного военизированного формирования.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинцам, воевавшим на Донбассе, запретили въезд в Беларусь? Проверяем слухи
Украинцам, воевавшим на Донбассе, запретили въезд в Беларусь? Проверяем слухиДругие страны
Сорвалась с пятого этажа, а бойфренд снимал все на видео. Жуткие подробности гибели украинки в Турции
Сорвалась с пятого этажа, а бойфренд снимал все на видео. Жуткие подробности гибели украинки в ТурцииДругие страны
Так встречали Рейгана и Горбачева: как Женева готовится к переговорам Байдена и Путина (видео)
Так встречали Рейгана и Горбачева: как Женева готовится к переговорам Байдена и Путина (видео)Власть
На Кубе запретили доллар. Перепуганные кубинцы продают американскую валюту по дешевке
На Кубе запретили доллар. Перепуганные кубинцы продают американскую валюту по дешевкеДругие страны
Протасевича неожиданно вывели на брифинг МИД Беларуси
Протасевича неожиданно вывели на брифинг МИД БеларусиДругие страны
Мягкая сила – почему Китай не поможет России на Донбассе и вообще нигде
Мягкая сила – почему Китай не поможет России на Донбассе и вообще нигдеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять