Казни, поджоги и убийства гражданских: новое расследование преступлений россиян в ЦАР

В городе Бамбари российские наемники расстреляли людей, в том числе детей, прямо в мечети, а в другом населенном пункте ограбили и сожгли десятки домов

Российские наемники, которые участвуют в военных действиях в Центральноафриканской Республике (ЦАР) на стороне правительственных сил, вероятно, причастны к убийствам и грабежам мирного населения, о чем свидетельствуют в том числе местные жители.

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Соответствующее расследование, проведенное совместно с исследовательской группой The Sentry, публикует СNN.

В конце 2020 года правительственная армия ЦАР (FACA) при поддержке российских "военные инструкторов", в том числе из ЧВК "Вагнера", во время очередного витка гражданской войны в стране отразила атаки повстанцев на столицу и перешла в контрнаступление. Одна из частей расследования касается захвата города Бамбари, жители которого жалуются на военные преступления россиян.

Так, одна из жительниц города рассказала, что она пыталась спрятаться с детьми в мечети, когда услышала стрельбу, но вместо убежища десятки людей нашли там смерть от рук "русских и FACA".

Тогда российские наемники при поддержке как минимум одного боевого вертолета атаковали окрестности, охотясь на повстанцев, но, по многочисленным свидетельствам, фактически вели беспорядочный огонь по мирным жителям, многие из которых прятались в мечети Аль-Таква. Тогда погибло погибло, по разным данным, от 12 до 20 человек.

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"Это были русские и FACA... В мечети не было ни одного повстанца. Они убили только мирных граждан. Не было ни одного мертвого повстанца на земле, они убили наших детей", – рассказала Фатума.

Раненые в тот день рассказывают, что они не могли даже обратиться в больницу, поскольку она была заблокирована солдатами.

Еще одна женщина рассказала, что ее 15-летнего сына и мужа убили люди, стрелявшие с вертолета. .

Согласно отчету миротворческих сил ООН в ЦАР, в Бамбари правительственная армия и поддерживающие ее россияне "могли совершать военные преступления, особенно казни мирных жителей и других лиц, которые не принимали участие в боевых действиях". В частности, россиян подозревают "в применении чрезмерной силы и обстреле защищенных объектов, таких как мечеть и лагеря для перемещенных лиц".

Кроме того, СNN удалось получить видеозапись с беспилотника ООН, на которой видно, как сжигали дома в деревне недалеко от города Босангоа, об этом также говорится и в отчете ООН.

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Также есть информация, что в марте этого года российские наемники застрелила старейшину деревни недалеко от Бамбари – якобы из-за поддержки повстанцев – и подожгли 60 домов, до этого ограбив местные домохозяйства.

Напомним, в феврале американская разведка заподозрила, что наемники российской частной военной компании "Вагнер" в Ливии не намерены покидать эту страну, несмотря на соглашение о постоянном перемирии.

Мы также писали, что в ЦАР при взрыве самодельного взрывного устройства погибли трое наемников из российского частного военизированного формирования.