Страти, підпали і вбивства цивільних: нове розслідування злочинів росіян у ЦАР

У місті Бамбарі російські найманці розстріляли людей, зокрема дітей, просто в мечеті, а в іншому населеному пункті пограбували і спалили десятки будинків

Російські найманці, які беруть участь у військових діях у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) на боці урядових сил, ймовірно, причетні до вбивств і грабежів мирного населення, про що свідчать зокрема місцеві жителі.

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Відповідне розслідування, проведене спільно з дослідницькою групою The Sentry, публікує СNN.

Наприкінці 2020 року урядова армія ЦАР (FACA) за підтримки російських "військових інструкторів", зокрема з ПВК "Вагнера", під час чергового витка громадянської війни в країні відбила атаки повстанців на столицю і перейшла в контрнаступ. Одна з частин розслідування стосується захоплення міста Бамбарі, жителі якого скаржаться на військові злочини росіян.

Так, одна з мешканок міста розповіла, що вона намагалася сховатися з дітьми в мечеті, коли почула стрілянину, але замість притулку десятки людей знайшли там смерть від рук "росіян і FACA".

Тоді російські найманці за підтримки щонайменше одного бойового вертольота атакували околиці, полюючи на повстанців, але, за численними свідченнями, фактично вели безладний вогонь по мирних жителях, багато з яких ховалися у мечеті Аль-Таква. Тоді загинуло, за різними даними, від 12 до 20 людей.

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"Це були росіяни і FACA... У мечеті не було жодного повстанця. Вони вбили тільки мирних громадян. Не було жодного мертвого повстанця на землі, вони вбили наших дітей", – розповіла Фатума.

Поранені того дня розповідають, що вони не могли навіть звернутися в лікарню, оскільки вона була заблокована солдатами.

Ще одна жінка розповіла, що її 15-річного сина та чоловіка вбили люди, що стріляли з вертольота.

Згідно зі звітом миротворчих сил ООН у ЦАР, в Бамбарі урядова армія і росіяни, що підтримують її, "могли коїти військові злочини, особливо страти мирних жителів та інших осіб, які не брали участі у бойових діях". Зокрема, росіян підозрюють "у застосуванні надмірної сили і обстрілі захищених об'єктів, таких як мечеть і табори для переміщених осіб".

Крім того, СNN вдалося отримати відеозапис з безпілотника ООН, на якому видно, як спалювали будинки в селі недалеко від міста Босангоа, про це також ідеться і в звіті ООН.

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Також є інформація, що в березні цього року російські найманці застрелила старійшину села недалеко від Бамбарі – нібито через підтримку повстанців – і підпалили 60 будинків, до цього пограбувавши місцеві домогосподарства.

Нагадаємо, в лютому американська розвідка запідозрила, що найманці російської приватної військової компанії "Вагнер" в Лівії не мають наміру залишати цю країну, незважаючи на угоду про постійне перемир'я.

Ми також писали, що в ЦАР під час вибуху саморобного вибухового пристрою загинули троє найманців з російського приватного воєнізованого формування.