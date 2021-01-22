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Влаштувалися всерйоз і надовго: розвідка США помітила траншеї найманців Вагнера в Лівії

22 січня, 14:45

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

70-кілометровий окоп протягнувся від міста Сирт до військової бази Аль-Джуфра

Іноземні найманці повинні залишити Лівію до 23 січня, відповідно до угоди про постійне перемир'я, яка була укладена у жовтні 2020-го за посередництва ООН. Однак американська розвідка сумнівається, що найманці російської приватної військової компанії "Вагнер" виконають цю умову.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в спецслужбах США.

Супутникові знімки зафіксували гігантську траншею завдовжки в 70 км, вириту на стратегічно важливій лінії між лівійським містом Сирт і військовою базою Аль-Джуфра. Ця лінія вважається воротами до "нафтового півмісяця" Лівії.

Розвідка США вважає, що траншея та інші фортифікаційні споруди між Сиртом і Аль-Джуфрою побудували найманці ПВК "Вагнер" і що роботи на цих укріпленнях тривали і протягом січня-2021.

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Представник американської розвідки заявив телекомпанії, що ці укріплення вказують на те, що "Вагнер" облаштовується в Лівії всерйоз і надовго".

За словами представника американської розвідки, траншея є ще однією причиною, з якої "ми не бачимо наміру чи руху турецьких або російських сил дотримуватися угоди, що була укладена за посередництва ООН. Це може зірвати і без того хиткий мирний процес і припинення вогню. Попереду буде дійсно важкий рік" .

Нагадаємо, рік тому президент Туреччини Реджеп Ердоган нарахував у Лівії 2 тисячі російських найманців з ПВК "Вагнера".

А президент Франції Еммануель Макрон після переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель заявив, що президент РФ Володимир Путін намагається дистанціюватися від найманців Вагнера у Лівії.

Також нагадаємо, три десятки найманців "Вагнера" були затримані в Білорусі:

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Лівія найманці перемир'я вагнер траншея окопи ПВК Вагнера

Джерело: Сьогодні

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