Из-за низкого уровня вакцинации в странах количество заболевших может резко возрасти, а смягчение карантина – привести к высокой смертности

Слишком раннее смягчение карантинных ограничений в мире может привести к увеличению количества заболевших коронавирусом и появлению новых штаммов инфекции.

Об этом заявил глава европейского региона ВОЗ Ганс Клюге, передает The Guardian.

По его словам, такая же ситуация, где низкий темп вакцинации против коронавируса, сейчас наблюдается в Индии.

"Там, где уровень вакцинации в группах высокого риска высокий, количество госпитализаций уменьшается, а смертность падает. Вакцины спасают жизни", - сказал Клюге.

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С таким заявлением в ВОЗ выступили после того, как некоторые европейские страны объявили о планах начать постепенную отмену ограничений локдауна перед летом.

К слову, во Всемирной организации здравоохранения в последнее время фиксируют ускорение темпов распространения коронавируса, однако выход из этой ситуации есть.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус утверждал, что уже в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться.