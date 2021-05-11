Пандемия коронавируса может негативно сказаться на детях – ВОЗ объяснила причину

Самый высокий процент избыточного веса среди детей фиксировали на Кипре, в Греции, Италии и Испании

Как правильно использовать гаджеты, чтобы помочь ребенку в развитии

Из-за пандемии коронавируса дети в Европейском регионе могут чаще страдать ожирением.

Об этом заявили в представительстве ВОЗ в Европе, передает EurekAlert.

Это связывают с тем, что из-за карантина, который власти стран вынуждены вводить из-за развивающей пандемии COVID-19, дети не посещают школы, поэтому они потеряли доступ к сбалансированному школьному питанию и регулярной физической активности.

"COVID-19 может потенциально усилить одну из наиболее тревожных тенденций в Европейском регионе – растущее ожирения среди детей", – сказал директор регионального представительства ВОЗ в Европе Ханс Клуге.

Реклама

Самый высокий процент избыточного среди детей фиксировали в таких странах:

Кипр;

Греция;

Италия;

Испания.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус утверждал, что уже в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Но в мире появился новый штамм, который может распространиться и в Украине.