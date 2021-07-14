Папу Римского выписали из больницы после операции

Первым делом Франсиск помолился за здоровье всех тех больных, которые повстречались ему в клинике

Сразу после выписки из больницы Франсиск отправился помолиться у иконы Девы Марии. Фото: REUTERS, коллаж "Сегодня".

84-летний Папа Римский Франсиск вернулся в свою резиденцию из больницы, где ему была проведена плановая операция по удалению части толстого кишечника. Всего Папа Римский провел в больнице 10 дней, сообщает агентство Associated Press.

По дороге из римской клиники Джимелли, где оперировали Понтифекса, папский Ford остановился у базилики Санта-Мария-Маджоре, где находится любимая икона Девы Марии. Франсиск всегда молится у этой иконы, возвращаясь из заграничных поездок.

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что Франсиск "выразил благодарность за успех операции и вознес молитву за всех больных, особенно тех, с которыми он встретился во время своего пребывания в больнице".

Читайте также: У Папы Римского рак кишечника? Ватикан назвал диагноз понтифика

Реклама

После короткой остановки у базилики небольшой кортеж Франсиска подъехал к боковому входу в Ватикан. Автомобиль остановился не доезжая до ворот, и Папа вышел из авто поприветствовать солдат, охраняющих ворота, и полицейских мотоциклистов из кортежа, сопровождавших папский Ford.

Журналисты Associated Press отметили, что Франсиску при этом приходилось опираться на охранников, которые поддерживали Папу.

После этого машина с Папой въехала в Ватикан через ворота Перуджино.

Напомним, что операцию проводила медицинская группа из 10 специалистов. За несколько часов до госпитализации Франциск прочитал традиционную проповедь и сообщил верующим о своих грядущих поездках в Венгрию и Словению.