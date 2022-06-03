Пекин раздражен просьбами Москвы о поддержке. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Руководство КНР не хочет помогать России и сталкиваться с западными санкциями. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают поставки в Украину западного оружия, отказ Китая от поддержки России и лечение Путина от рака.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

Реклама

Пекин раздражен просьбами Москвы о поддержке

Американская газета The Washington Post со ссылкой на китайских чиновников пишет, что Пекин раздражен просьбами Москвы о поддержке. В последние недели российские официальные лица выражали все более разочарованные просьбы о большей поддержке при переговорах с Пекином, призывая Китай оправдать свое утверждение о партнерстве без ограничений, сделанное за несколько недель до начала войны в Украине. Но руководство КНР не хочет сталкиваться с западными санкциями.

США и Саудовская Аравия пытаются восстановить отношения

The Wall Street Journal сообщает, что 2 июня Саудовская Аравия начала увеличивать добычу нефти и продолжила перемирие с поддерживаемыми Ираном силами в Йемене. Как отмечает издание, это два важных шага, которые помогают проложить путь для президента США Джо Байдена посетить королевство в этом месяце, поскольку две страны пытаются восстановить свои напряженные отношения. За несколько дней до вторжения в Украину и во время войны Путин неоднократно разговаривал с принцем Мохаммедом, фактическим лидером королевства, каждый раз публикуя заявление, в котором восхвалял важность ОПЕК+.

ВСУ сдерживают наступление россиян на Донбассе, ожидая западное оружие

Международное агентство новостей Reuters информирует, что после 100 дней войны Украина, сдерживая наступление россиян на своем восточном фронте, пытается выиграть время, чтобы в страну прибыло западное оружие, которое даст ВСУ необходимое преимущество. В связи с ростом жертв и некоторыми задержками в западных столицах с поставками украинские чиновники опасаются, что подмога может прибыть недостаточно быстро.

Реклама

Ринат Ахметов помогает ВСУ и поддерживает экономику Украины

Британская газета The Guardian пишет об усилиях металлургической компании "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в помощи украинской армии. В статье отмечается, что еженедельно компания поставляет 1500 бронепластин для ВСУ, закупает дроны и приборы ночного видения. Помимо прямой помощи вооруженным силам металлургическая компания пытается удержать производство для поддержки экономики воюющей страны.

Путин лечился от рака и подвергся покушению

Американский журнал Newsweek информирует, что в последнем отчете американского разведывательного ведомства сообщается о том, что российский диктатор Путин в апреле прошел курс лечения от рака. В отчете также говорится, что в марте на Путина было совершено покушение.

Читайте также