Ракета попала прямо в дом. В Израиле двое человек погибли из-за обстрелов (видео)

За последний час палестинцы по одному только городу Ашкелон выпустили из сектора Газа более 70 ракет – восемь попали в гражданские объекты

Фото: REUTERS/Nir Elias

Две жительницы Израиля погибли после попадания в дом ракеты, запущенной палестинскими террористами из сектора Газа 11 мая.

Об этом сообщает местное издание Вести.

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Инцидент произошел в городе Ашкелон после того, как один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом. Погибли две женщины, одной из них 80 лет.

В соцсетях публикуют видео с места взрыва:

Несколько других человек были ранены – один из них находится в критическом состоянии, у остальных – легкие ранения.

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Только за последний час из Газы выпустили по городу более 70 ракет. На этом фоне Армия обороны Израиля призывает жителей оставаться в бомбоубежищах до дальнейшего уведомления.

С начала суток палестинцы восемь раз попали в гражданские объекты в Ашкелоне. Один из ракетных ударов пришелся по школе – никто не пострадал, так как учебное заведение пустовало из-за отмененных занятий на фоне ситуации с безопасностью.

В местной больнице утверждают, что с момента последней эскалации оказали помощь около 70 пострадавшим.

Кроме того, палестинцы обстреливают и город Ашдод на юге страны. Одна из ракет попала в жилой дом – о жертвах на месте пока что не сообщалось, однако судя по кадрам с места взрыва, были нанесены большие разрушения.

Напомним, что новый виток насилия между Израилем и Палестиной начался 10 мая – на фоне противостояния арабов и евреев на Храмовой Горе группировки ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили сотни ракет из сектора Газа. Атаку уже осудили США и Украина.

На этом фоне посольство рекомендует украинцам в Израиле сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных властей.