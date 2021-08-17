Первая реформа "Талибана": женщинам разрешили работать на ТВ (фото, видео)

На афганское телевидение пришли перемены. Коллаж "Сегодня"

После захвата Кабула и установления контроля над всем Афганистаном талибы разрешили женщинам вести программы на телевидении, что раньше у них было запрещено.

Об этом сообщает руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.

Во вторник в одной из программ женщина-ведущая уже взяла интервью у талиба.

Женщина берет интервью у талиба. Скриншот

"Сегодня мы возобновили нашу трансляцию с ведущими-женщинами. Наша ведущая в прямом эфире в нашей студии берет интервью у члена медиакоманды "Талибан", – сказал он.

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На афганском телевидении перемены. Фото: Twitter

В прошлом талибы запрещали женщинам использовать макияж, показывать лицо в общественных местах. Также под запретом были музыка, телевидение, кино. Нарушительницам грозили телесные наказания.

Отметим, что на днях пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Сухаил говорил, что женщины смогут по-прежнему получать образование и вести нормальный образ жизни, однако не уточнил, разрешат ли им принимать участие в законотворческой и судебной деятельности.

Талибан захватил Афганистан

Талибы захватили столицу Афганистана Кабул, после чего из страны хлынули потоки беженцев, в столичном аэропорту не протолкнуться – люди "штурмуют" самолеты в попытке улететь. Американцы даже отправили в страну несколько тысяч военных, чтобы обеспечить эвакуацию американских граждан. Украина вывезла из Афганистана почти 80 человек.

Президент Афганистана Ашраф Гани мирно передал власть талибам, а сам в сопровождении своего советника по национальной безопасности Хамдуллы Мухиба и главы администрации Фазла Махмуда Фазли улетели в Таджикистан, хотя ходят слухи и о другой стране.

Талибы уже успели переименовать Афганистан на Исламский Эмират Афганистан. Практически все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана или новостей о действиях движения "Талибан".

Как сообщали новости "Сегодня", Джо Байден объявил накануне – США покидают Афганистан окончательно. В своем выступлении он указал на разочарование афганцами, которые сами не захотели бороться за свою страну, а лишь рассчитывали на "вечную" помощь американцев.

Также смотрите шокирующее видео из Кабула, как афганцы цеплялись за самолет в попытке улететь из страны, но для некоторых это закончилось трагедией.