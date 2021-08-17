Перша реформа "Талібану": жінкам дозволили працювати на ТБ (фото, відео)

На афганське телебачення прийшли зміни. Колаж "Сьогодні"

Після захоплення Кабула і встановлення контролю над усім Афганістаном таліби дозволили жінкам вести програми на телебаченні, що раніше у них було заборонено.

Про це повідомляє керівник відділу новин телеканалу TOLOnews Мірака Попал.

У вівторок в одній з програм жінка-ведуча вже взяла інтерв'ю у таліба.

Жінка бере інтерв'ю у таліба. Скріншот

"Сьогодні ми відновили нашу трансляцію з ведучими-жінками. Наша ведуча у прямому ефірі в нашій студії бере інтерв'ю у члена медіакоманди "Талібана", – сказав він.

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На афганському телебаченні зміни. Фото: Twitter

У минулому таліби забороняли жінкам використовувати макіяж, показувати обличчя в громадських місцях. Також під забороною були музика, телебачення, кіно. Порушницям загрожували тілесні покарання.

Зазначимо, що днями прессекретар офісу талібів у Катарі Сухаїл говорив, що жінки зможуть, як і раніше, отримувати освіту і вести нормальний спосіб життя, проте не уточнив, чи дозволять їм брати участь в законотворчій і судовій діяльності.

Талібан захопив Афганістан

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул, після чого з країни хлинули потоки біженців, в столичному аеропорту не проштовхнутися – люди "штурмують" літаки в спробі вилетіти. Американці навіть відправили до країни кілька тисяч військових, щоб забезпечити евакуацію американських громадян. Україна вивезла з Афганістану майже 80 осіб.

Президент Афганістану Ашраф Гані мирно передав владу талібам, а сам у супроводі свого радника з національної безпеки Хамдулли Мухіба і глави адміністрації Фазла Махмуда Фазлі полетіли до Таджикистану, хоча ходять чутки і про іншу країну.

Таліби вже встигли перейменувати Афганістан на Ісламський Емірат Афганістан. Практично всі афганські телеканали перейшли на трансляцію Корану або новин про дії руху "Талібан".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Джо Байден оголосив напередодні – США залишають Афганістан остаточно. У своєму виступі він вказав на розчарування афганцями, які самі не захотіли боротися за свою країну, а лише розраховували на "вічну" допомогу американців.

Також дивіться шокуюче відео з Кабула, як афганці чіплялися за літак в спробі вилетіти з країни, але для деяких це закінчилося трагедією.