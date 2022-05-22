Первая страна Европы ввела карантин из-за обезьяньей оспы

Обезьянья оспа распространяется по миру/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Бельгии ввели карантин из-за обезьяньей оспы. Для инфицированных он продлится три недели.

Об этом говорится в Telegram-канале "Сегодня".

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Уже обнаружено несколько случаев заражения обезьяньей оспой. Поэтому страна была вынуждена ввести карантин.

"Для инфицированных этим вирусом он будет действовать 21 день", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Бельгия — первая страна в мире, которая приняла такие меры из-за распространения заразной болезни.

Оспа не новая болезнь

Оспа обезьян не новая болезнь. Первый подтвержденный случай заболевания человека произошел в 1970 году, когда вирус был обнаружен у ребенка в Демократической Республике Конго (ДРК). Оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, но с учетом COVID-19 страх перед новой крупной вспышкой понятен. Хотя оспа обезьян встречается редко, но все же потенциально может вызывать тяжелое заболевание. Чиновники здравоохранения обеспокоены тем, что с увеличением количества поездок возникнет больше случаев.

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