Песков рассказал о планах Путина на 9 мая

Песков рассказал про планы главы РФ / Коллаж "Сегодня"
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о плане президента Российской Федерации на 9 мая. Глава РФ выступит на параде Победы, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.
Об этом пишет telegram-канал Раньше всех. Ну почти.
"Путин 9 мая выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата", – говорится в сообщении.
Армия РФ не прекращает штурм "Азовстали" из-за 9 мая
Российские оккупанты до 9 мая попытаются захватить мариупольский комбинат "Азовсталь". Все для того, чтобы преподнести это, как "победу" для президента РФ Владимира Путина. Сейчас на территории завода третьи сутки продолжаются непрерывные штурмы и бои.
"Я четко вижу желание добить "Азов". Подать 9 мая "победу" над "Азовом", они хотят Путину принести. Лучший подарок властелину – голова его врага. Они очень хотят это сделать, посмотрим, удастся или нет", – сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
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