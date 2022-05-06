Пєсков розповів про плани Путіна на 9 травня

Пєсков розповів про плани глави РФ / Колаж "Сьогодні"

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков розповів про план президента Російської Федерації на 9 травня. Глава РФ виступить на параді Перемоги, а також покладе квіти до Могили Невідомого солдата.

Про це пише telegram-канал Раніше всіх. Ну майже.

Реклама

"Путін 9 травня виступить на параді Перемоги та покладе квіти до Могилі Невідомого Солдата", – йдеться у повідомленні.

Армія РФ не припиняє штурм "Азовсталі" через 9 травня

Російські окупанти до 9 травня спробують захопити маріупольський комбінат "Азовсталь". Все для того, щоб зробити це, як "перемогу" для президента РФ Володимира Путіна. Зараз на території заводу третю добу продовжуються безперервні штурми та бої.

"Я чітко бачу бажання добити "Азов". Подати 9 травня "перемогу" над "Азовом", вони хочуть Путіну принести. Найкращий подарунок володарю – голова його ворога. Вони дуже хочуть це зробити, подивимося, чи вдасться чи ні", – повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

Реклама

Раніше ми писали: