Хоч парад, хоч вечірка. У Пентагоні "не зосереджені" на планах Путіна по 9 травня

Джон Кірбі заявив, що Росія не досягла того прогресу на Донбасі та півдні, якого вони хотіли досягти

У Пентагоні відреагували на плани Путіна провести парад 9 травня. Фото: колаж "Сьогодні"

У Пентагоні заявили, що поки що невідомо, чи буде президент РФ Володимир Путін влаштовувати парад на 9 травня. До того ж дійшли чутки, що він планує офіційно оголосити війну.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

Реклама

"Ми не знаємо, чи збирається Путін влаштувати парад чи вечірку на 9 травня. До нас дійшли чутки, що він має намір оголосити війну. Тепер вони це заперечують. І ми не зосереджені на тому, що Росія збирається робити 9 травня, або що вони збираються сказати, проголосити чи відсвяткувати. Щодня ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні захистити себе, доставляючи їй зброю, якої вона потребує, якнайшвидше", – сказав Кірбі.

За його словами, Росія не досягла того прогресу на Донбасі та півдні, якого вони хотіли досягти. У Пентагоні вважають, що російські окупанти відстають від графіка.

"Ми бачимо жорсткий український спротив. На чому ми зосереджені, так це на тому, щоб цей опір залишався якомога жорсткішим. А на планах параду Путіна ми не зосереджені", – наголосив прессекретар Пентагону.

Росія хоче влаштувати парад українських полонених на 9 травня

Росія хоче влаштувати на 9 травня парад українських полонених на окупованих територіях. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

"Це злочин – знущатися так з полонених, дуже серйозне порушення Женевської конвенції та всіх правил війни. Але Росія хоче на це піти, підтримати свої "штани", що спадають", – зазначив він.

Реклама

Раніше ми писали: