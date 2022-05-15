"Песня покорила, ЕС с вами!" Глава Еврокомиссии прокомментировала победу Украины

Урсула фон дер Ляйен восхитилась украинцами на Евровидении-2022. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Украину с победой на Евровидении-2022. Она восхитилась песней, которую исполнили Kalush Orchestra. Кроме того, глава Еврокомиссии поддержала наш народ.

Об этом Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter.

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"Поздравляем Kalush Orchestra и Украину с победой на Евровидении. Сегодня ваша песня покорила наши сердца. Мы празднуем вашу победу во всем мире. ЕС с вами", – заявила глава Еврокомиссии.

Борис Джонсон отреагировал на победу Украины на Евровидении-2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с победой на Евровидении-2022. Он восхитился талантом украинцев. Также Джонсон отметил борьбу за свободу нашего народа. Об этом Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter.

"Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непреклонной поддержки вашей борьбы за свободу", – сказал премьер-министр.

Кроме того, он похвалил выступление Великобритании на Евровидении-2022, и заявил, что гордится.

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