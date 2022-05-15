"Пісня підкорила, ЄС з вами!" Глава Єврокомісії прокоментувала перемогу України

Урсула фон дер Ляєн вражена українцями на Євробаченні-2022. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Україну з перемогою на Євробаченні-2022. Вона вражена піснею, яку виконали Kalush Orchestra. Окрім того, голова Єврокомісії підтримала наш народ.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала на своїй сторінці у Twitter.

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"Вітаємо Kalush Orchestra та Україну з перемогою на Євробаченні. Сьогодні ваша пісня підкорила наші серця. Ми святкуємо вашу перемогу у всьому світі. ЄС з вами", – заявила голова Єврокомісії.

Борис Джонсон відреагував на перемогу України на Євробаченні-2022

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з перемогою на Євробаченні-2022. Він вражений талантом українців. Також Джонсон наголосив на боротьбі за свободу нашого народу. Про це Борис Джонсон написав на своїй сторінці у Twitter.

"Це яскраве відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу", – сказав прем'єр-міністр.

Крім того, він похвалив виступ Великобританії на Євробаченні-2022, і заявив, що пишається.

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