На смену американцам – корабли Великобритании зайдут в Черное море

Эсминец ВМФ Великобритании тип 45 Дэринг

Великобритания направит в Черное море два корабля королевского военно-морского флота из-за роста напряженности на востоке Украины. Таким образом Лондон продемонстрирует солидарность с Киевом после решения президента США Джозефа Байдена отменить проход двух кораблей ВМС США в Черное море. Об этом сообщила британская газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники во флоте.

Как отмечает издание, речь идет об эскадренном миноносце типа 45 с управляемым ракетным оружием и противолодочном фрегате типа 23. Оба корабля входят в оперативно-тактическую группу в Средиземном море. По данным газеты, судна будут направлены в Черное море по проливу Босфор в мае текущего года.

Корабли данного типа являются самыми большими и самыми мощными

Эскадренные миноносцы типа 45 (type 45 destroyer) также известные, как эсминцы типа "Дэринг", от имени головного корабля HMS Daring – современные военные корабли с управляемым ракетным оружием, строящиеся с 2003 года для Военно-морских сил Великобритании. Всего построено шесть эскадренных миноносцев этого типа, последний из которых вошел в состав флота 26 сентября 2013 года.

Судна данного типа являются самыми большими и самыми мощными эсминцами ПВО, построенными для ВМС Великобритании. Вооружение миноносцев типа 45 является чисто оборонительным, что объясняется главной задачей эсминцев – противовоздушной обороной морских группировок ВМС.

Основу вооружения эсминцев составляет зенитный ракетный комплекс PAAMS, разработанный в сотрудничестве с Францией и Италией. Британская версия отличается от франко-итальянской применением новейшего британского радара Sampson, который обнаруживает цели на дистанции до 400 км в атмосфере и ближнем космосе и может одновременно отслеживать до 1000 целей. За счет высокого расположения антенны Sampson обладает большой дальностью обнаружения низколетящих целей, в том числе двигающихся над самой поверхностью воды, значительно превосходя в этом систему "Иджис", установленную на эсминцах ВМС США.

Эскадренный миноносец Тип 45 "Дэринг". Фото royalnavy.mod.uk

Миноносцы вооружены зенитными самонаводящимися ракетами Aster, 114-милиметровой пушкой BAE Systems Mark 8, способной поразить цель на дистанции до 22 км со скорострельностью до 26 выстрелов в минуту.

Для ближней противовоздушной обороны корабль оснащен двумя 30-мм орудиями "Эрликон" и двумя 20-мм автопушками Mark 15 Phalanx CIWS. Установки эффективно дополняют друг друга: обладающий большей огневой мощью "Эрликон" обеспечивает поражение как летательных аппаратов, так и легких надводных целей, а обладающий минимальным временем реакции и большой точностью "Фаланкс" обеспечивает дострел прорывающихся к кораблю ракет.

Вспомогательное вооружение корабля состоит из двух управляемых вручную пулеметов M134 Minigun калибром 7,62 мм, предназначенных для самообороны от диверсантов, взрывающихся катеров и ближней огневой поддержки. Также возможна установка до шести 7,62-мм пулеметов FN MAG. Кроме того, данные эсминцы могут комплектоваться ракетами "Гарпун" и "Томагавк".

Фрегаты типа 23 – боевые корабли, с 1989 года находящиеся на вооружении ВМС Великобритании (13 единиц) и Чили (три единицы). Известны также под названием тип "Дюк" (англ. Duke — герцог), поскольку все 16 кораблей названы в честь английских герцогов.

Судна также вооружены 114-милиметровыми пушками BAE Systems Mark 8, а также ракетами "Гарпун", "Сивулф" и двумя торпедными аппаратами Sting Ray.

Фрегат Тип 23 "Дюк". Фото: royalnavy.mod.uk

Данные корабли также поддержит в Средиземном море авианосец HMS Queen Elizabeth, на борту которого будут находиться истребители F-35 и вертолеты Merlin. "Они вылетят на помощь в случае угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации", – информирует издание.

Россия имеет преимущество в современном вооружении

Как рассказал "Сегодня" бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО, генерал-лейтенант Игорь Романенко, британские корабли вооружены не так мощно, как американские эсминцы, которые должны были войти в Черное море, однако они все же представляют серьезную угрозу для потенциального противника.

"В случае вторжения армии России украинским вооруженным силам будет очень сложно ей противостоять. Поэтому нам нужна помощь союзников, в том числе с моря и воздуха", – говорит Романенко.

По словам генерала, Россия имеет значительное преимущество в вооружении. "Военно-воздушные силы, бронетехника, ракетное вооружение. В этом нас Россия сильно опережает. В течение последних нескольких лет армия РФ увеличила количество современного вооружения с 60% до 82%, в то время как Украина увеличила до 15-20%", – обращает внимание эксперт.

При этом, по словам экс-замглавы Генштаба, значительное увеличение бюджета, выделяемого на украинскую армию, начало происходить после избрания президентом Владимира Зеленского. "На протяжении последних двух лет на армию выделяют более 3% от ВВП, в то время, как при Порошенко, во время войны, выделяли не более 2,5%", – объясняет он.

Однако этих денег все равно не хватает на должное развитие современной армии. "У нас нет противоракетных комплексов. Соответственно нам даже нечем сбивать российские "Искандеры", поражающие цели на расстоянии 500 км. В свое время Украину лишили не только ядерного оружия, но и ракетного вооружения. К слову, Россия и США вышли из договора об использовании ракет средней дальности (не более 300 км), а Украина в нем осталась. То есть, если бы даже у нас и были такие ракеты, мы бы юридически не могли их использовать. Поэтому Украине нужна помощь хорошо вооруженных союзников, которые смогут обеспечить противовоздушную оборону и защиту нашей страны с моря, а в случае необходимости, и нанести удар по противнику", – подчеркнул Романенко.

Помощь нужна сейчас

В то же время эксперт отметил, что вхождение в Черное море британских военных кораблей необходимо уже сейчас, а не в мае, как запланировано.

"Байден остановил американские эсминцы, которые шли к нашим берегам. Судя по всему, он договорился об этом с Путиным, чтобы не происходила эскалация напряжения в регионе. Но в то же время, Россия не просто не вывела свои корабли с Черного моря, а даже наоборот, увеличила их количество", – отметил Романенко.

Напомним, накануне появилась информация о том, что в Черное море вошли два больших десантных корабля Северного флота России – "Александр Отраковский" и "Кондопога". 17 апреля в пресс-службе Черноморского флота РФ сообщили, что отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе трех артиллерийских и восьми десантных катеров, и судов обеспечения завершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море. В этот же день, пройдя Босфор, в акваторию Черного моря вошли два больших десантных корабля Балтийского флота России – "Калининград" и "Королев".

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест в связи с тем, что под предлогом военных учений Россия со следующей недели и до октября закрывает для кораблей и государственных судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива.

"Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", – подчеркнули в ведомстве.

По словам генерала Романенко, данной ситуацией решила воспользоваться Великобритания, пожелавшая вернуть себе былое звание "Владычицы морей" и показать миру, что отправляет корабли на помощь Украине. "Да, помощь Великобритании очень нам нужна. Но она нужна сейчас, когда российские корабли уже здесь", – резюмировал Романенко.

Пока Байден сглаживает конфликт, британцы действуют жестче

Директор Центра военной политики и политики безопасности, генерал-лейтенант Евгений Шелест считает, что будущее прибытие кораблей Великобритании в Черное море является не только неким пиар-ходом, но и следствием жесткой политики Британии по отношению к России.

"Пока Байден пытается сгладить конфликт и не обострять ситуацию, британцы поступают жестче. У них в принципе более жесткие отношения с Россией и это не первый случай, когда Лондон особо не церемонится с Москвой", – объяснил эксперт.

Скопление войск РФ возле украинской границы и "помощь" США

Сообщения о наращивании войск РФ на границе с Украиной появились в начале апреля. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. По оценке временной поверенной в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, Россия разместила в регионе от 15 до 25 тысяч солдат. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза выразили обеспокоенность такой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России.

ВМС США отправили в Черное море два эсминца "Дональд Кук" и "Рузвельт", планировалось, что они пробудут там до 4-5 мая, однако 15 апреля стало известно, что Америка передумала направлять свои корабли и остановила их в Средиземном море.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия продолжает накапливать войска на границе с Украиной, к концу апреля там ожидается около 110 тысяч военных. Мы разбирались, какие есть самые вероятные сценарии и какова цена вторжения. В свою очередь Москва объяснила переброску войск РФ к границе с Украиной проведением военных учений. Также Россия намеревается депортировать 152 тысячи украинцев, которые якобы пребывают на ее территории нелегально. Подробности об этом в сюжете: