Пионтковский: Си Цзиньпин знает, как долго просуществует Россия

Си Цзиньпин знает, что Путину осталось недолго / Коллаж "Сегодня"

В сети появились секретные доклады о ситуации в России китайских аналитиков, которые обслуживают высшее руководство Центрального комитета коммунистической партии Китая. В Пекине не уверены в светлом будущем России и ее президента Владимира Путина.

Об этом российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский рассказал в проекте Freedom на канале "Украина 24".

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Китайские секреты

"Это доклады о русско-украинской войне. Они гораздо более решительные в оценках, чем другие. Они говорят по существу о смерти России. Поражение России они считают неизбежным. Два месяца войны обнажили не только слабые стороны российской армии, но и АПК, экономики в целом, социальной сферы. И они правильно отмечают, что военная агрессия по отношению к Украине это не случайность, это квинтэссенция всей российской политики по отношению к постсоветскому пространству. Они ни за одной бывшей советской республикой никогда серьезно не признавали ни независимость, ни территориальную целостность", – рассказал Андрей Пионтковский.

По мнению китайских экспертов, война в Украине приведет к потере Россией остатков своей империи, Украина вырвется из ее орбиты, станет членом европейского сообщества, а остальные бывшие советские республики ждет "деруссофикация" – термин, который применяют китайцы в своих докладах.

"И это выводы людей, которых Москва сейчас считает величайшими своими союзниками. Как в Москве говорят: у нас больше чем союз. Меня поразило не содержание доклада, а сама отстраненность от этих союзников", – резюмировал Пионтковский.

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