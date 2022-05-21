Піонтковський: Сі Цзіньпін знає, як довго проіснує Росія

Сі Цзіньпін знає, що Путіну залишилося недовго / Колаж "Сьогодні"

У мережі з'явилися секретні доповіді щодо ситуації в Росії китайських аналітиків, які обслуговують найвище керівництво Центрального комітету комуністичної партії Китаю. У Пекіні не впевнені у світлому майбутньому Росії та її президента Володимира Путіна.

Про це російський журналіст та політичний діяч Андрій Піонтковський розповів у проекті Freedom на каналі "Україна 24".

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Китайські секрети

"Це доповіді про російсько-українську війну. Вони набагато рішучіші в оцінках, ніж інші. Вони говорять сутнісно про смерть Росії. Поразку Росії вони вважають неминучою. Два місяці війни оголили як слабкі сторони російської армії, а й АПК, економіки загалом, соціальної сфери. І вони правильно зазначають, що військова агресія щодо України це не випадковість, це квінтесенція всієї російської політики щодо пострадянського простору. Вони за жодною колишньою радянською республікою ніколи серйозно не визнавали ні незалежність, ні територіальну цілісність", – розповів Андрій Піонтковський.

На думку китайських експертів, війна в Україні призведе до втрати Росією залишків своєї імперії, Україна вирветься з її орбіти, стане членом європейської спільноти, а решта колишніх радянських республік чекає "дерусофікація" – термін, який застосовують китайці у своїх доповідях.

"І це висновки людей, яких Москва зараз вважає найбільшими своїми союзниками. Як у Москві кажуть: у нас більше ніж союз. Мене вразило не зміст доповіді, а сама відстороненість від цих союзників", – резюмував Піонтковський.

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