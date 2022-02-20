План уже начался: Джонсон предупредил об угрозе крупнейшей войны с 1945 года

Джонсон рассказал о российской угрозе / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Россия планирует крупнейшую войну в Европе с 1945 года — об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Мюнхене, где мировые лидеры ежегодно собираются на конференцию по безопасности.

"Есть все признаки того, что план в некотором смысле уже начался", — сказал он в интервью BBC.

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По словам Джонсона, разведка предполагает, что Россия намерена начать вторжение, которое окружит украинскую столицу Киев. На вопрос, считается ли все еще неизбежным российское вторжение, Джонсон ответил положительно.

"Боюсь, что именно на это указывают улики, их не приукрасишь", — сказал он.

Джонсон напомнил слова президента США Джо Байдена западным лидерам, что по данным разведки, российские войска планируют не просто войти в Украину с востока, через Донбасс, но и из Беларуси и окрестностей Киева.

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"Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", — сказал британский премьер-министр.

Он добавил, что люди должны учитывать потенциальную гибель не только украинцев, но и "молодых россиян".

Введут более жесткие санкции

Джонсон сообщил, что Великобритания введет еще более далеко идущие санкции против России, чем предполагалось ранее.

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Он сказал, что Великобритания и США остановят российские компании, "торгующие фунтами и долларами" — это шаг, который, по его словам, "очень сильно ударит" своими последствиями.

Угроза вторжения России

В последние недели западные официальные лица предупреждали, что Россия может подготовиться к вторжению в любое время, но Россия опровергла эти утверждения, заявив, что войска проводят военные учения в регионе.

По последним оценкам правительства США, вдоль границы с Украиной, как в России, так и в соседней Беларуси, в настоящее время размещено от 169 000 до 190 000 российских военнослужащих, но в эту цифру входят и боевики на оккупированной территории Украины.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на вторжение в Украину. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

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